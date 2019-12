WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Zirytowana Joanna Koroniewska. Zabrała głos w sprawie internetowych zbiórek

Rodzice chorych dzieci coraz częściej zakładają internetowe zbiórki pieniędzy na ich leczenie. Wielu celebrytów chętnie angażuje się w pomoc i udostępnia u siebie linki. Niestety okazuje się, że nie zawsze dobrze się to kończy. Joanna Koroniewska zapowiedziała, że od teraz będzie pomagać na swoich zasadach.

Aktorka w mediach społecznościowych nawołuje do pomagania

Ostatnio Joanna Koroniewska poruszyła niezwykle istotny temat. Aktorka nie ukrywa, że jest wrażliwa na cierpienie małych dzieci i chętnie pomaga ich rodzicom w zbieraniu pieniędzy na leczenie, jednak zauważa, że jej wielkoduszność czasem jest traktowana w bardzo przedmiotowy sposób.

"Po drugiej stronie jest człowiek. I też ma serce. A jeśli działa w jakiejś słusznej sprawie, po czym zostaje wzywany do działania w tej samej sprawie, to też niestety nie jest to miłe" - przyznała.

"Jedna z naprawdę fajnych osób mi napisała, że nie będzie bawić się w Boga, wybierać osoby chore, którym pomaga, więc nie udostępnia ZBIÓREK w ogóle. Pomyślałam wtedy, że to nie jest słuszna metoda, ale kiedy jestem odbiorcą takich zdarzeń i widzę czasami co dzieje się wokoło- jakimi metodami ludzie próbują wpłynąć na decyzje innych. Naprawdę powoli zaczynam tę osobę rozumieć" - podsumowała aktorka.

Pod koniec posta Joanna Koroniewska zapewniła, że nadal będzie pomagać, ale już na pewno nie każdemu. "Na swoich zasadach. Przykro mi, ale proszę wszystkich chcących pomóc o rozwagę. Bez niej niczego nie osiągniemy" - stwierdziła.