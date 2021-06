Złamali zasadę, która obowiązywała na weselu. Panna młoda wyprosiła ich z zabawy

Portal popularne.pl przytacza historię pewnej pary, która chciała urządzić wesele bez dzieci. Dziś to dość częsta prośba ze strony państwa młodych - w takim wypadku piszą oni już na zaproszeniach na ślub o nieprzyprowadzaniu swoich pociech na wesele. Chodzi o to, by goście mogli się bawić głośno i wesoło, nie martwiąc się o najmłodszych, szczególnie że dla nich wielogodzinna zabawa przy muzyce bywa po prostu męcząca. Tak też uczyniła para, którą opisuje portal - już na zaproszeniach umieściła prośbę, by na wesele nie przychodzić z dziećmi.