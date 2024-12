Złodzieje zostawiają znaki. Zwróć na to uwagę

W jaki zatem sposób uchronić się przed włamaniem i nie martwić się, wyjeżdżając z domu, o to, że zostaniemy obrabowani? Kom. Wioletta Szubska radzi, aby poprosić o pomoc sąsiadów, którzy święta spędzają w domu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!