Kosztuje 2 zł. "Uchroni cię przed kieszonkowcami"

Złodzieje znajdują coraz to nowsze sposoby, by zdobyć nasze pieniądze. Niestety wybierając się w miejsca, gdzie jest wielu ludzi, możemy nawet nie zauważyć, kiedy portfel zniknie z naszej torebki. Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby odpowiednio zabezpieczyć ją przed ewentualnymi kieszonkowcami. Mł. insp. Małgorzata Sokołowska ma na to prosty sposób.