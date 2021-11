Zmagała się z początkami menopauzy. Dostała "mgły mózgowej"

Heather Hancock miała 54 lata, kiedy stwierdzono u niej pierwsze objawy perimenopauzy - krótszego okresu, obejmującego od 3 do 4 lat przed menopauzą. Kobieta przestała sobie radzić z codziennymi obowiązkami, traciła pamięć i rozstała się z partnerem, co doprowadziło do jej załamania psychicznego. Kłóciła się także z córką, która nie potrafiła zrozumieć, co dzieje się z jej mamą.