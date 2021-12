Zmarł Żora Korolyov. Tancerz miał zaledwie 34 lata

Ukochana żegna Żorę Korolyova

Niedługo potem informację o niespodziewanej śmierci Żory Korolyova potwierdziła jego partnerka, Ewelina Bator. Na Instagramie opublikowała poruszający wpis. Kobieta nie dowierza w to, co się stało. "Mój kochany! Dziękuję ci za najpiękniejsze 5 lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21.12.2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam, na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy cię. Wierzcie mi – też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to co się stało potrzebuje ciszy..." – napisała w poście.