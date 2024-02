Zmarła sześć lat temu. Okoliczności jej śmierci wciąż są niejasne

W czasach studiów w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza - red.) poznała swojego przyszłego męża Jacka Sas-Uhrynowskiego. Para doczekała się dwójki dzieci - syna Michała i córki Katarzyny, jednak związek nie przetrwał próby czasu i nie zmienił tego nawet wspólny, rodzinny wyjazd do Kanady.

Pod koniec lat 90. Kotulanka poznała kolegę po fachu - Pawła Wawrzeckiego. Ich związek był tematem licznych plotek, m.in. ze względu na fakt, że aktor był wtedy mężem Barbary Winiarskiej, z którą wychowywał córkę z niepełnosprawnością. Niestety i ta relacja nie zakończyła się szczęśliwie i w 2005 roku doszło do rozstania.

Po śmierci Kotulanki zaczęły się pojawiać plotki o tym, że nieszczęśliwa miłość pchnęła ją w szpony nałogu. "Ona ma momenty, że jej miłość do Pawła wraca i wtedy stara się znów zdobyć jego względy. W ubiegłym roku Paweł ponownie odrzucił jej zaloty i powiedział przy tym kilka gorzkich słów. To spowodowało jej problemy. Tego dla niej było za dużo" - mówił w 2014 roku w "Fakcie" znajomy aktorki.

Prawda okazała się być inna, o czym wspominała m.in. Joanna Szczepkowska. "W pewnych smutnych i ostatecznych okolicznościach dotyczących Agnieszki, myślę o moim koledze Pawle. Już zaczynają go dopadać spekulacje plotkarskiej prasy. A przecież to wszystko było inaczej. Całkiem odwrotnie. Całe życie los Pawła nie oszczędza" - stwierdziła.

W rozmowie z "Super Expressem" dodała, że aktor poświęcił Kotulance część życia, a sam "dostał bardzo niewiele". Jej słowa potwierdził też znajomy pary, który w rozmowie z tabloidem przyznał, że aktorka była dla niego okropna. "On był Agnieszką udręczony. To jest straszna krzywda dla tego chłopaka, który strasznie dużo poświęcił tej kobiecie" - mówił.

"Niestety jakiś procent ludzi nie daje rady. I padło też na Agnieszkę. Na tym polega cała groza choroby alkoholowej. To nie są igraszki, to jest choroba śmiertelna i tak się okazało w przypadku Agnieszki" - komentował na łamach "Faktu".

Tabloid podawał też, że w dniu śmierci, aktorka miała się skarżyć na ból głowy, a prawdziwą przyczyną zgonu był wylew krwi do mózgu.

"Chciała żyć dla dzieci, mamy i siostry, bo w końcu do niej dotarło, że nie jest sama i ma wielu bliskich obok siebie" - pisano sugerując też, że Kotulanka planowała wrócić do pracy. Podczas pogrzebu ksiądz powiedział też o innej możliwości: "Depresja zżerała ją i w końcu wzięła nad nią górę" - mówił duchowny.

