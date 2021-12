Zmarli w bardzo młodym wieku. Niektórzy ledwo skończyli 20 lat

Klub 27

O Klubie 27 mówi się do dziś wiele - należą do niego gwiazdy, które zmarły w wieku 27 lat. Do nich należą największe nazwiska, takie jak: wokalistka i zdobywczyni pięciu nagród Grammy Amy Winehouse czy muzyk i członek zespołu Nirvana Kurt Cobain. Ich przedwczesna śmierć poruszyła nie tylko fanami, ale i całym światem, bo oficjalnie twierdzi się, że praktycznie każda z tych osób zmarła w wyniku przedawkowania. Nie radzili sobie z presją i sławą, sięgając po używki. Odeszli, pozostawiając ukochanych.