Zostawili partnerki w Tatrach. TOPR ratował je nad ranem

"Do TOPR dotarło zgłoszenie od turysty, który utknął w górnej części szlaku w trakcie próby zejścia z przeł. Zawrat na stronę Hali Gąsienicowej. Mężczyzna, który nie był przygotowany do poruszania się w terenie wysokogórskim w zastanych, zimowych warunkach, został ewakuowany do Zakopanego z pomocą śmigłowca" - napisano.