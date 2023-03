Zmieszaj i spryskaj fugi. 10 minut i będą jak nowe

Chociaż mają nieustanną styczność z wodą, mydłem czy innymi środkami czystości, rzadko kiedy są dokładnie czyszczone. Niestety, gromadzące się w nich bakterie w połączeniu z wilgocią to przepis na pleśń. Jak temu zapobiec?

Fugi, bo to o nich mowa, wypełniają przestrzeń pomiędzy płytkami, zwiększając ich przyczepność i chroniąc przed rozwojem grzybów na ścianie. Ze względu na duży wybór kolorów, fugi pełnią też funkcję estetyczną.

Przywróć czystość fugom w zaledwie 10 minut — oto "magiczna" pasta

Częstym źródłem pleśni w łazience są fugi, ponieważ mają one nieustanną styczność z wodą, parą i wilgocią. Zwłaszcza te przy prysznicu, umywalce czy wannie. Aby zapobiec rozwojowi pleśni, warto przygotować specyfik, który w ciągu kilku minut sprawi, że fugi będą wyglądały jak nowe.

Do jego przygotowania potrzebna jest soda oczyszczona i woda utleniona, a także płyn do mycia naczyń. Szklankę sody należy połączyć z łyżką płynu do mycia naczyń (mydło w płynie też się nada) i 1/4 szklanki wody utlenionej. Po zmieszaniu wszystkich składników powstanie gęsta pasta, którą należy pokryć fugi.

Najłatwiej jest zaaplikować ją za pomocą starej szczoteczki do zębów. Dzięki wysokiej zawartości składników aktywnych, pasta najlepiej sprawdzi się w miejscach, które mają stały kontakt z wodą. Wyczyści i wybieli ona fugi, a także zabezpieczy ich powierzchnię przed rozwojem pleśni.

Chcesz wyczyścić fugi w całej łazience? Przygotuj ten rewelacyjny płyn

Pasta z sody oczyszczonej i wody utlenionej niestety nie pokryje fug na dużych powierzchniach. Lepszym pomysłem jest przygotowanie płynu, którym można spryskać fugi w całej łazience. Podobnie jak pastę, przygotujemy go z produktów, które większość z nas ma w domu.

Do przygotowania płynu do fug potrzebujemy: buteleczki z atomizerem, w której należy zmieszać ze sobą dokładnie 1/3 szklanki soku z cytryny, 1/4 szklanki octu, 1/2 szklanki sody oczyszczonej i 1/2 szklanki wody, najlepiej przegotowanej. Płyn można użyć od razu po przygotowaniu. Wystarczy spryskać nim fugi i zostawić go na nich przez maksymalnie 10 minut.

Po tym czasie wystarczy przestrzec fugi gąbką bądź też szczotką do czyszczenia powierzchni, najlepiej z twardym włosiem. Fugi będą wyglądać jak nowe. Po takim zabiegu niezbędne jest dokładne wywietrzenie łazienki, bowiem zapach soku z cytryny w połączeniu z zapachem octu może działać drażniąco.

