Posmaruj fugi. W 30 minut wyżre całą pleśń

Łazienka to jedno z bardziej zanieczyszczonych miejsc w domu. Każdego dnia unosi się w niej brud, kurz, drobnoustroje oraz wilgoć, co sprzyja rozwojowi pleśni. Najczęściej pojawia się na fugach i uszczelkach.

Jak usunąć pleśń z uszczelki? To bardzo proste. Możesz skorzystać z gotowych produktów lub wykorzystać to, co masz już w domu. Poznaj przepis na domową pastę do czyszczenia zagrzybiałych uszczelek, a rozprawisz się z pleśnią na dobre.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zmieszaj z wodą i wsmaruj w fugi. Domowa pasta wyżre całą pleśń

Pojawienie się pleśni nie zwiastuje niczego dobrego. To znak, że w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka wilgoć. Trzeba się jej pozbyć jak najszybciej, bowiem nawet niewielka ilość mikotoksyn wywołuje ból głowy, migrenę, a nawet zapalenie zatok czy spojówek. Częste przebywanie w zagrzybiałym pomieszczeniu może wywołać problemy z układem oddechowym, co jest szczególnie niebezpieczne dla alergików.

Jak pozbyć się pleśni z uszczelek? Poznaj przepis na domowy płyn antygrzybiczny, który wyżre grzyba w przeciągu 30 minut. Potrzebujesz tylko trzech rzeczy — sody oczyszczonej, octu i papieru toaletowego. Jak go zrobić? Wyciągnij niewielką miskę. Wsyp do niej dwie łyżki sody i zalej je 1/4 szklanki octu.

Z miski zacznie wydobywać się piana — to znak, że mieszanka działa. W międzyczasie potnij papier na kawałki. Dopasuj je do długości i szerokości uszczelek. Załóż rękawiczki na dłonie i zanurz papier przygotowanym wcześniej płynie. Ułóż go na fugach i pozostaw tak na co najmniej 30 minut. Po 30 minutach zdejmij papier i przetrzyj powierzchnię czystą i wilgotną gąbką. Po pleśni nie powinno być już śladu.

Jak pozbyć się pleśni z kabiny prysznicowej?

Pleśń osadza się nie tylko na fugach, ale i na kabinie prysznicowej. Jest na to sposób. Wykorzystaj moc sody oczyszczonej. Połącz ją z niewielką ilością wody utlenionej, która usunie grzyba, a także widocznie wybieli powierzchnię. Tak przygotowaną pastę wetrzyj w kabinę czy fugi i pozostaw ją tam na kwadrans. Po 15 minutach zmyj pastę wodą.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl