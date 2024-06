Wetrzyj w zlew. W godzinę wyżre cały brud

Tłuszcz, brud, resztki jedzenia — wszystko to osadza się na zlewie, tworząc nieestetyczną, tłustą powłokę. Jak doczyścić brudny zlew? Poznaj przepis na domową pastę czyszczącą, która przywróci mu dawny blask.

Zlew to jedno z tych miejsc, które jest szczególnie narażone na zabrudzenia. Każdego dnia osadza się na nim tłuszcz, brud i resztki jedzenia. Mleczko czy płyn do mycia naczyń nie zawsze radzą sobie z zanieczyszczeniami. W takim przypadku trzeba sięgnąć po mocniejsze środki.

Jak doczyścić zlew? Poznaj przepis na domową pastę czyszczącą, która sprawdzi się przy zlewach ceramicznych, granitowych czy tych ze stali nierdzewnej. Wszystko, czego potrzebujesz, najprawdopodobniej masz już w domu.

Zmieszaj z wodą i wetrzyj w zlew. Po godzinie będzie jak nowy

Tłuszcz, woda, herbata, kawa, resztki jedzenia — to tylko kilka rzeczy, które każdego dnia osadzają się na zlewie. Z czasem mogą pojawić się na nim nieestetyczne przebarwienia. Jak się ich pozbyć? Przygotuj domową pastę czyszczącą z czterech prostych składników — sody oczyszczonej, pasty do mycia zębów, proszku do prania i wody.

Wyciągnij miskę i wsyp do niej 4 łyżki sody oczyszczonej. Dodaj 2 łyżki proszku do prania i pasty do zębów oraz 3 łyżki wody. Wymieszaj ze sobą wszystkie składniki, a tak przygotowaną mieszankę rozprowadź po powierzchni zlewu. Wetrzyj ją dokładnie za pomocą gąbki i pozostaw ją tak na godzinę, a w przypadku mocnych zabrudzeń na dwie godziny.

Po upływie tego czasu opłucz zlew wodą i wytrzyj go do sucha. Po przebarwieniach i zabrudzeniach nie będzie już śladu, a dodatek pasty do zębów sprawi, że z odpływu będzie wydobywał się przyjemny zapach.

Spryskaj zlew i pozostaw na całą noc. Zapomnisz o kamieniu

Zlew ma nieustanną styczność z wodą. Po jakimś czasie na jego powierzchni może pojawić się kamień. Jak wyczyścić zlew bez szorowania? Sięgnij po stary, sprawdzony kwasek cytrynowy. Wymieszaj go z wodą w proporcji 1:3, a tak przygotowany roztwór przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj nim zlew i pozostaw go tak na całą noc. Rankiem przetrzyj powierzchnię czystą i wilgotną ścierką, a po kamieniu nie będzie już śladu.

