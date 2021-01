Żmuda Trzebiatowska zmieniła fryzurę. Taką samą miała na początku kariery

Marta Żmuda Trzebiatowska od kilkunastu lat jest w polskim show biznesie. Sporą popularność zdobyła w 2006 roku, kiedy to wcieliła się w rolę Jagody Rajskiej w słynnym serialu "Magda M.". Później kolejne propozycje sypały się jak z rękawa. Grała w serialach "Twarzą w twarz", "Teraz albo nigdy", "Julia" czy "Chichot losu". Ma na swoim koncie również wiele filmów m.in. "Nie kłam kochanie", "Och, Karol 2", "Śluby panieńskie", czy "Wkręceni 2". Obecnie gwiazda gra w serialu "Na dobre i na złe", a kilka miesięcy temu po raz drugi została mamą.

Marta dzięki temu, że jest aktorką, może zmieniać się niczym kameleon. Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie zmieniała fryzury. Raz miała ciemne, długie włosy, a raz krótkie i do tego blond. Tym razem gwiazda przeszła kolejną metamorfozę. Odwiedziła znajomego fryzjera, który odmienił jej wygląd. Na najnowszym zdjęciu Żmuda Trzebiatowska ma brązowe włosy do ramion i prostą, lekko postrzępioną grzywkę, która zakrywa jej czoło.

"Spotkania i zmiany to to co lubię w moim zawodzie najbardziej. #idzienowe" - napisała na Instagramie aktorka.