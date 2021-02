Córka Tadeusza Drozdy to skandalistka. Na Instagramie pokazuje erotyczne fotografie

Ponad dekadę temu rodzinnym zwyczajem było zasiadanie przed telewizorem i oglądanie programu "Śmiechu warte". Tadeusz Drozda pokazywał w nim zabawne filmiki, które też sam dowcipnie komentował. Po 10 latach audycje zdjęto z anteny i popularność satyryka spadła. On sam nie ukrywał rozgoryczenia:

"Co by nie mówić, jestem coraz starszy, a u nas wiek nie działa na korzyść. W żadnym normalnym kraju taki facet jak Drozda po tylu sukcesach nie zniknąłby ot tak z mediów. Żadna inna telewizja nie pozwoliłaby mi odejść. Trzymaliby mnie, za co tylko się da, bylebym tylko dla nich pracował" - mówił Plejadzie gwiazdor.