Znajomi Meghan rozmawiali z nią na temat wywiadu. Powiedziała dużo, ale na pewno nie wszystko

Meghan i Harry opuścili brytyjską rodzinę królewską ponad rok temu, ale cały czas było głośno w mediach na temat ich relacji. W końcu para zgodziła się porozmawiać przed kamerami z Oprah Winfrey i wyjawić, co działo się w rodzinie królewskiej od czasu gdy dołączyła do niej Meghan.

Meghan przyznała, że przeprowadzając się do Londynu, nie zdawała sobie do końca sprawy z tego, z czym związane jest bycie członkiem rodziny królewskiej. Szybko przekonała się, że podlegała ściśle określonemu protokołowi, a w momencie, gdy potrzebowała wsparcia, to pracownicy Pałacu przede wszystkim kierowali się regułami, a nie jej zdrowiem.