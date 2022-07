Znalazł niemowlę w koszu na śmieci. Po pięciu latach chce zaadoptować chłopca

Chce zaadoptować chłopca, by stać się jego pełnoprawnym ojcem

Od tamtej pory dziecko mieszka w domu Elicie na Haiti, a Jimmy przylatuje do niego z Teksasu tak często, jak to możliwe. Teraz, prawie pięć lat później, złożył podanie o jego formalną adopcję. "Jestem bardzo wdzięczny za ostatnie cztery i pół roku. Naprawdę czuję się jak ojciec i jestem podekscytowany, że mogę uczynić Emilio moim synem – najpierw muszę tylko zebrać pieniądze. Cieszę się, że miałem okazję zmienić jego życie z porzuconego na śmietniku we wspaniały skarb" – powiedział mężczyzna w tym samym materiale. Do zakończenia procesu adopcji potrzebuje 30 tys. dolarów.