Księża nie kryją zaskoczenia. Tyle uzbierali z kopert

Wielki Post zakończył okres wizyt duszpasterskich. Niektóre parafie postanowiły podsumować wysokość datków zebranych podczas kolęd. Efektami tegorocznej hojności parafian księża podzielili się w mediach społecznościowych. Choć wpłaty pozwoli zebrać parafiom nawet sześciocyfrowe kwoty, proboszcze nie ukrywają, że jest to gorszy wynik niż rok temu.

Wysokością wpływów z datków wiernych podzieliła się na Facebooku parafia im. Jana Chrzciciela w Łodzi-Złotnie. Parafianie przekazali księżom 101 350 zł. W miejscowości kolędę przyjęło 1435 rodzin, co stanowi 33 proc. wszystkich wiernych.

Liczba osób przyjmujących księdza do domu zmalała w parafii w Koleczkowie. Z 749 rodzin kolędę zdecydowało się tylko 365. Jak zauważają księża, to o 34 rodzin mniej niż w 2020 roku.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!