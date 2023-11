Znalazła matce partnera. "Nigdy mi się tak nie oberwało"

Samotność rodziców to dla ich dorosłych dzieci trudny temat. Agnieszka do swojej matki – paradoksalnie – zbliżyła się po śmierci ojca. Było to trzy lata temu. – Nie byłyśmy sobie bliskie. Mamy zupełnie odmienne charaktery. Moi rodzice byli ponad 30 lat razem, więc gdy tata zmarł, mama zgasła, zamknęła się w sobie – opowiada Agnieszka. Ponieważ mieszkały na jednym osiedlu, często się widywały. – Nie miałam wtedy dzieci, więc przychodziłam do mamy po pracy. Widziałam, jak jej ciężko. Ogarniałam jej mieszkanie, robiłam zakupy, a potem zaczęłam wyciągać ją z domu, do ludzi.