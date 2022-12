Znamy werdykt. Wybrano najpiękniejszego psa świata

Światowa Wystawa Psów Rasowych to cykliczna impreza, która odbywa się od 1971 roku. Co roku w konkursie biorą udział najpiękniejsi przedstawiciele poszczególnych ras oraz kibicujący swoim czworonożnym przyjaciołom właściciele. W każdej rasie wybiera się zwycięzcę rasy, który reprezentuje ją podczas wyboru zwycięzcy grupy. Ten bierze udział w kolejnych zmaganiach i walczy o tytuł Best in show, czyli najpiękniejszego psa całej wystawy. Warto dodać, że wyróżniamy dziesięć takich grup, uznanych przez FCI.