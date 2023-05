Znana it-girl w "nagiej sukience". Trzeba mieć odwagę, aby włożyć coś takiego

Festiwal Filmowy w Cannes to nie tylko święto kinematografii, ale także wielka rewia mody . Gwiazdy prześcigają się w pomysłach na oryginalne i spektakularne sukienki, które wchodząc na dywan, robią wokół siebie prawdziwe show. Jedna z nich zrobiła szczególne wrażenie na Gali amfAR . Jej właścicielką była niemiecka it-girl i jedna z najpopularniejszych influencerek, którą codziennie "podgląda" 4,5 miliona obserwatorów.

Tym razem Leonie Hanne powstrzymała się od fasonu bezy. Za to sięgnęła po odważną, lekką, cienką i prześwitującą tkaninę, która odsłoniła nawet majtki. Z dalszej perspektywy prześwitująca sukienka z dekoltem w szpic wyglądała tak, jakby jej nie było .

Jak to możliwe, że pomimo widocznej bielizny, Leonie Hanne wciąż wyglądała szykownie? To zasługa tysiąca pereł i kamieni , misternie ułożonych w piękny wzór. Długich i wieczorowych rękawic , które tworzyły komplet z sukienką. Ale też klasycznej i eleganckiej kolii oraz fryzury .

Gwiazda zdecydowała się na wysoki i swobodnie upięty koczek , który nie wyglądał na "przestylizowany". W przeciwieństwie do dawnych dekad, a nawet początku okresu millennium – obecnie odchodzi się od mocno wyczesanych, dopracowanych i sztywnych form, które wyglądają, jakby spędziły wieczność na fotelu fryzjera.

