Znana trenerka fitness miała wypadek na rowerze. Jej historia jest przestrogą

Wypadek na rowerze

Przejażdżka rowerem to jedna z ulubionych aktywności fizycznych wielu ludzi. Rajdy, wycieczki rodzinne, dojazd do pracy rowerem cieszą się ogromną popularnością, zwłaszcza latem. Na ważny aspekt korzystania z uroków jazdy rowerem zwróciła uwagę popularna blogerka i trenerka. Opisała swój wypadek i dodała, jak to, że miała na głowie kask, wpłynęło na jego skutki.