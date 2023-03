Znany aktor nie żyje. Anna Mucha pięknie go pożegnała

Chaim Topol zasłynął rolą w musicalu "Skrzypek na dachu". To właśnie za udział w tej produkcji był też nominowany do najważniejszych nagród w branży: Złotego Globu, którego został laureatem oraz Oscara. Artyście trudno było jednak pożegnać się z postacią, w którą się wówczas wcielił. Tewjego Mleczarza grał go aż do 2009 roku, występując na największych scenach w USA.