Znany ksiądz na temat rozwódki. "Czy może przyjąć Komunię świętą?"

- Bardzo dziękuję za to pytanie. Z racji wyborów, których dokonała, żyjąc z nowym partnerem, żyje w związku niesakramentalnym, czyli w konkubinacie. Jeśli przyjdzie do spowiedzi to kapłan nie tyle nie chce, co nie może dać rozgrzeszenia, bo wróci z powrotem do tego życia. W momencie, w którym żyje z partnerem, ksiądz nie da rozgrzeszenia i do komunii nie można pójść - ocenił ks. Piotr Jarosiewicz.