Znasz imię swojego anioła? Oto lista według dat urodzenia

To właśnie anioł jest swego rodzaju pośrednikiem pomiędzy nami a Bogiem. Warto wiedzieć, że to, jaki opiekun zostanie nam przydzielony, zależy od naszej daty urodzenia. Co ciekawe, część wierzących twierdzi, że nie powinniśmy wiedzieć, jakie imię nosi nasz anioł, ponieważ może to doprowadzić do wzmożonej aktywności... samego diabła. Jeśli jednak nie utożsamiamy się z tym stwierdzeniem, poniżej znajduje się lista aniołów przypisanych do konkretnych dat urodzin.