Znienawidzony blond powraca. Teraz każda będzie go chciała

Mysi blond to dosyć naturalna i chłodna wersja blondu o średnim zabarwieniu w lekko szaro-brązowym tonie. Ostatnim czasem nie koniecznie wybierana i określana jako nudna. Kojarzona z szarą myszką, która nie wybija się z tłumu. Nic bardziej mylnego. Teraz w sezonie jesienno-zimowym wraca w nowym wydaniu i okazuje się najmodniejsza dla jasnowłosych. Od jakiegoś czasu mocno w trendach wybija się Clean Girl, czy Natural Look, dlatego taki odcień włosów wkomponuje się także w te style.

Szarawe odcienie nadają prostoty, ale zarazem klasy i elegancji. Ten kolor nie jest jednolity, a często uzyskiwany poprzez różne metody takie jak np. balayage lub ombre. Takie zabiegi powodują, że fryzura wygląda bardziej naturalnie, gdyż włosy od nasady są ciemniejsze, a końce jaśniejsze. Mysi blond może być bardziej lub mniej intensywny, dlatego można go dostosować do urody, czy oczekiwanych preferencji.

Ten kolor to idealny wybór dla pań, które uwielbiają minimalizm oraz o chłodniejszych karnacjach. Sprawdzi się także wśród tych, które stawiają na delikatniejszy look, ponieważ klasyczny blond, czy ciepłe lub wręcz platynowe odcienie są zdecydowanie bardziej intensywne, a nawet czasem przerysowane.

Ogromną zaletą takiej stylizacji jest łatwość w utrzymaniu. Nie wymaga ona częstych wizyt u fryzjera i wydawania fortuny na pielęgnację, czy zabiegi. Odrost nie jest szybko widoczny, co bez wątpienia ułatwi sprawę wielu paniom. Dodatkowo dużo łatwiej zmienić ten odcień na inny bez większego niszczenia włosów.

