Królowa Letizia w sukience sprzed 40 lat. Należała do jej teściowej

Postawiła bowiem na zwiewną sukienkę z haftowanymi dmuchawcami, która należała wcześniej do jej teściowej, czyli królowej Zofii. Jasna sukienka ma krótki rękaw, sięga za kolana i jest ozdobiona liliową lamówką. Królowa Letizia przewiązała ją połyskującym paskiem w talii i dobrała do niej białe szpilki. Natomiast królowa Zofia wystąpiła w tej kreacji już w 1981 roku podczas oficjalnej podróży do Rzymu.