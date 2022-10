Wielu powie: W tym wieku nie przystoi. Królowa Letizia udowadnia, że jest inaczej

Królowa Letizia - ikona mody dojarzych kobiet

Hiszpańska królowa uchodzi za jedną z najlepiej ubranych arystokratek, a wręcz - ikonę światowej mody. Jej styl można określić jako klasyczną elegancję, która doskonale współgra z zajmowaną przez nią pozycją społeczną, dodając dostojeństwa. Nie oznacza to jednak, że królowa Letizia stroni od modowych nowinek czy ekstrawagancji, co najlepiej udowadnia jej najnowsza stylizacja. To najlepszy dowód na to, że w modzie wiek to tylko liczba.