Znowu zaskoczyła strojem. Polka poszła w jej ślady

Futrzana czapka w intensywnym kolorze – będzie nowy trend?

Marina Łuczenko-Szczęsna zainspirowała się Megan Fox? Zdjęcie w futrzanej czapce w intensywnie różowym odcieniu opublikowała dzień po tym, jak zrobiła to amerykańska aktorka. Może być to jednak zupełny przypadek. Marina zestawiła czapkę z czarną stylizacją z puchową kurtką i lateksowymi spodniami. Megan Fox, jako mistrzyni kontrowersji, założyła to oryginalne nakrycie głowy do gorsetowego topu z głębokim dekoltem.