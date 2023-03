Zobaczył jej zdjęcia z USA. Tak ocenił ją ekspert z Ibizy

Agata Kornhauser-Duda przebywa w Stanach Zjednoczonych. Do tej pory spotkała się tam m.in. z byłą przewodniczącą Izby Reprezentantów, kongresmenką Nancy Pelosi, wzięła udział w śniadaniu roboczym z ambasadorkami Litwy i Włoch, a także spotkała się z mieszkającą w Waszyngtonie Polonią.

Agata Kornhauser-Duda miała na sobie elegancki, biało-czarny damski garnitur. Do tego dobrała czarne szpilki i torebkę w tym samym kolorze.

