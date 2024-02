Zobaczył kolejkę i nie mógł uwierzyć. "Stoją po 5 godzin po pączka"

Tłusty Czwartek jest z pewnością jednym z najpopularniejszych i najbardziej lubianych dni przez Polaków. Choć część z nas już kilka dni przed kupuje ulubionego pączka (lub pączki), aby nie stać tego dnia w ogromnej kolejce, większość jest w stanie wytrzymać nawet kilka godzin, by zjeść najlepszego pączka z możliwych. Jak się okazuje, niektórzy stoją nawet pięć godzin, by skonsumować pączka, który zaspokoi ich słodką potrzebę.

Oprócz pokazania kolejki, nagrał także drzwi wejściowe do cukierni, na których napisano, że tego dnia obowiązuje limit w jednorazowym kupnie pączków - do 30 sztuk na osobę .

Z relacji Jakoba Kosela na Instagramie niestety nie dowiadujemy się, ile kosztuje pączek w tym miejscu. Plejada postanowiła poprosić jednak o komentarz dotyczący cen pączków restauratorkę Larę Gessler, która w tym roku podniosła cenę pączka do 22 zł. Dlaczego? Jak tłumaczyła, wynika to z rosnących cen składników, jak i rachunków.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!