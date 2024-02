Domowe pączki z 5 składników. Zrobisz raz i nie będziesz już chcieć innych

Tłusty czwartek to polska tradycja obchodzona w ostatni czwartek przed Wielkim Postem, związana z chrześcijańskim kalendarzem liturgicznym. W ten dzień przyjęło się spożywanie słodkich wypieków, zwłaszcza pączków i faworków. Tłusty czwartek jest symbolem zakończenia karnawału i radosnego, obfitego świętowania przed okresem postu. To także okazja do celebrowania wspólnych chwil z rodziną i przyjaciółmi przy słodkich przysmakach.