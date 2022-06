Zobaczył tatę, który wrócił z wojny. Przy tym nagraniu nie da się nie uronić łzy

Prawdziwe oblicze wojny. Od nagrania biją emocje

Nagranie zostało opublikowane zaledwie dwa dni temu i już ma blisko dziewięć milionów wyświetleń. Na wideo widzimy chłopca, który już za chwilę zobaczy swojego tatę. Ojciec bohatera nagrania walczył na froncie za ojczyznę. Gdy dziecko orientuje się, że mężczyzna wrócił do domu, słyszymy jego rozdzierający krzyk. Młody obywatel Ukrainy rzuca się w ramiona rodzica, który również ledwo powstrzymuje wzruszenie całą sytuacją. Już od samego początku nagrania łzy same cisną się do oczu. Ten intymny moment tylko pokazuje, jak mocno obecną sytuację przeżywają wszyscy mieszkańcy napadniętej przez Rosję Ukrainy.