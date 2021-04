Zobaczyła światło w odpływie. Wpadła w panikę

"To portal do piekła"

Fotografia, którą szeroko komentują użytkownicy australijskiego Yahoo, przedstawia hotelową łazienkę, a konkretniej wannę. To, co wzbudza ogromne zdziwienie to fakt, że z odpływu wydobywa się... światło. "Straszne, jak diabli" - skomentowała zdjęcie kobieta, która przebywała w hotelu. Internauci zdecydowanie zgodzili się z tym, że światło z odpływu jest czymś dziwacznym. "To portal do piekła" - żartowali niektórzy użytkownicy. Inni z kolei w swoich komentarzach nawiązywali do słynnej sceny z "IT": - Jeśli ktoś tam z dołu zaprosi cię do zabawy, to po prostu odmów - brzmiała jedna z żartobliwych "rad".