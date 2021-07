Zofia Ślotała zmieniła fryzurę. Metmorfoza robi wrażenie

- Żałuję upublicznienia związku z Zosią, żałuję okładki. Ta okładka też była nie tylko z Zosią, tylko ze wszystkimi przyjaciółmi. Ale wiadomo jak to gazeta chce, żeby zaistniała para na tej okładce. Nie ma co ukrywać, to wiązało się z otwieraniem restauracji Akademia i chcielibyśmy wszystkich o tym poinformować, że zaczynamy, zapraszamy i tak dalej. To był też chwyt reklamowy – powiedział w rozmowie z Łukaszem Jakubiakiem.