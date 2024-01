Zofia Zborowska ocenia rząd Tuska. "To dopiero pierwszy krok"

Zofia Zborowska głośno sprzeciwiała się decyzjom wcześniejszego rządu

Aktorka nie kryła swojej krytyki dotyczącej m.in. zaostrzenia prawa do aborcji. 36-latka nie zgadzała się także z opiniami internautów, którzy mówili, że ich głos nic nie zmieni i nie planują pójść do urn wyborczych. W trakcie kampanii Zofia Zborowska przestrzegała fanki, co może wydarzyć się, gdy do władzy ponownie dojdzie PiS lub Konfederacji.