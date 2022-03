Zofii Samsel grozi przedwczesny poród. Porównała warunki w polskich i greckich szpitalach

Kamperem przez świat

Zofia Samsel i Jakub Tolak ponad dwa lata temu przewrócili swoje życie do góry nogami. Kupili kampera, którego samodzielnie wyremontowali tak, aby nadawał się do mieszkania. Od tamtej pory zwiedzają świat, a swoje podróże relacjonują na platformie YouTube na kanale "Lisy w Edenie". Po narodzinach dziecka nie planują szczególnie zmieniać swojego dotychczasowego stylu życia, lecz wbudować do kampera łóżeczko dziecięce.