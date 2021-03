Żołnierka z Korei Południowej znaleziona martwa. 23-latkę wyrzucono z armii za korektę płci

W 2019 roku Byun Hui-su jako sierżant sztabowy wyjechał na przepustkę do Tajlandii, gdzie przeszedł operację zmiany płci. Następnie wrócił do kraju jako pani sierżant, aby ponownie służyć państwowej armii. Niestety jej przełożeni uznali Byun Hui-su za "upośledzonego fizycznie żołnierza" i wyrzucono ją z wojska.

Smutny los koreańskiej żołnierki

Po tych dramatycznych wydarzeniach, na początku 2020 roku Byun Hui-su wystąpiła na konferencji prasowej. Błagała na wizji o przywrócenie jej do służby i zarzekała się, że jej intencją jest obrona kraju i nie zamierza rezygnować z prawa do noszenia munduru. Zaraz potem wniosła pozew do sądu, a w kwietniu 2021 roku miała odbyć się pierwsza rozprawa.