Żona Bruce'a Willisa szczerze o jego chorobie. Mówi o wsparciu

Jeszcze kilka lat temu nic nie wskazywało na to, że Bruce Willis będzie musiał tak szybko zakończyć swoją karierę. Niestety jego stan zdrowia nie pozwala na to, by dalej mógł pracować w tym zawodzie. Aktor cierpi bowiem na otępienie typu czołowo-skroniowego, które ma wpływ na jego codzienne życie. Jak podają media, Willis ma już nie poznawać najbliższych osób, w tym byłej żony Demi Moore.