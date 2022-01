Żona była dla niego wszystkim. Odszedł miesiąc po jej śmierci

"Gdyby nie Grażynka, to już bym nie żył"

W wielu wywiadach aktor podkreślał, że żona była najważniejszą osobą w jego życiu, która wielokrotnie ratowała balującego Kociniaka z opresji. Pani Grażyna dbała o męża, tolerowała jego późne powroty do domu wraz z kolegami z pracy. W pewnym momencie jednak nie wytrzymała. Spakowała siebie oraz dzieci i wyjechała z nimi do Paryża. Aktor nie wyobrażał sobie życia bez rodziny i wybłagał, aby bliscy wrócili do domu. Sam obiecał, że zrezygnuje z imprezowego stylu życia. Tak też się stało, a para przeżyła jeszcze wiele wspólnych lat. Do 11 lutego 2016 rok, kiedy zmarła ukochana żona Kociniaka.