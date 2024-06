Żona była dla niego wszystkim. Trudno było mu pogodzić się z jej śmiercią

Ok, rozumiem

11 czerwca mija sześć lat od śmierci Romana Kłosowskiego. Widzowie kojarzą go przede wszystkim dzięki roli Maliniaka w serialu "Czterdziestolatek". Aktor nie ukrywał jednak, że to właśnie dzięki żonie mógł spełniać swoje zawodowe marzenia. Po jej śmierci całkowicie się załamał.

Roman Kłosowski często powtarzał, że żona była dla niego wszystkim. To właśnie ona dbała o jego interesy. Gdy w 2013 r. przegrała walkę z rakiem, aktorowi trudno było sobie wyobrazić bez niej dalsze życie. Zanim umarł, miał do swoich bliskich jedną prośbę.

Byli małżeństwem przez 58 lat

Wszystko zaczęło się w latach 50. w Szczecinie. Pewnego dnia Romanowi Kłosowskiemu wpadła w oko instruktorka teatrów dla dzieci. Ona z kolei marzyła o tym, by zostać aktorką, dlatego postanowiła zapytać eksperta, czy ma w ogóle szanse na pracę tym zawodzie.

- Powiedziałem jej, że nie wydaje mi się, by zrobiła kiedyś wielką karierę i poradziłem, żeby zamiast ról scenicznych wybrała rolę... żony. Mojej, rzecz jasna! - wyznał niegdyś w rozmowie z "Echem Dnia" aktor.

Nie ukrywał, że to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zaledwie po kilku miesiącach znajomości postanowili się pobrać.

Krystyna Kłosowska od początku wspierała swojego męża we wszystkich jego przedsięwzięciach. Kiedy jednak zaczął podupadać na zdrowiu, to właśnie ona wcieliła się w rolę jego agentki. Woziła go autem, czytała scenariusze, a także zajmowała się kwestiami finansowymi.

- Babcia była siłą przewodnią w domu. Ona ustalała wszelkie wyjazdy, rzeczy, które należało kupić, załatwić. A on się podporządkowywał. Myślę, że taka rola mu zawsze pasowała. Pewnie trochę z wygodnictwa, a trochę z tego, że babcia lepiej to robiła - przyznał w jednym z wywiadów wnuk Romana Kłosowskiego.

Śmierć ich rozdzieliła

Krystyna Kłosowska zmarła 7 czerwca 2013 roku po długiej walce z nowotworem. Żona artysty została pochowana na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu. Aktor po swojej śmierci chciał spocząć obok niej.

Roman Kłosowski nigdy nie otrząsnął się po starcie żony. Przestał wychodzić z domu, a zakupy robiła mu sąsiadka. Po śmierci 5 lat później nie spełniono od razu jego ostatniej woli, związanej ze wspólnym pochówkiem. Bliscy artysty zdecydowali się bowiem na grób na warszawskich Powązkach.

To jednak zmieniło się w 2022 r. Syn pary zadbał bowiem o to, by prochy Krystyny Kłosowskiej spoczęły u boku aktora.

