10. rocznica śmierci taty Idy Nowakowskiej. Andrzej Duda zdobył się na wyjątkowy gest

Marek Nowakowski zmarł 16 maja 2014. To był ogromny cios dla jego córki, z którą miał bardzo bliski kontakt. "Jak tata umarł, to dla mnie był koniec świata (...). Mnie się wtedy zawaliło wszystko, łącznie z wiarą w Boga" - powiedziała w "Urodzie życia" Ida Nowakowska. Andrzej Duda zdecydował się na wyjątkowy gest w okrągłą rocznicę śmierci pisarza.

Marek Nowakowski urodził się 2 kwietnia 1935 r. Bardzo długo wydawało się, że oddał się pisaniu bez reszty. Miał na swoim koncie wiele dzieł, w których opisywał otaczającą go rzeczywistość. Nie bał się poruszać także trudnych tematów. Do jego najgłośniejszych dzieł można zaliczyć m.in. zbiór opowiadań "Ten stary złodziej" czy książkę "Powidoki".

