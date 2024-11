Żona Czarnka "asem w rękawie". Niewielu wie, czym się zajmuje

Coraz głośniej mówi się o potencjalnej kandydaturze Przemysława Czarnka na urząd prezydenta Polski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Były minister edukacji i nauki deklaruje gotowość do podjęcia tego stanowiska. "Asem w rękawie" ma być... żona polityka, biolożka i wykładowczyni uniwersytecka.

Para poznała się w czasach studenckich we włoskim hotelu Perez w Milano Marittima. Oboje wykonywali dorywcze prace wakacyjne. Kobieta szybko wpadła w oko przyszłemu politykowi.

"Ja pracowałem w jednym hotelu, żona pracowała w restauracji w drugim hotelu. No i tam się nasze oczy spotkały" - zdradził Czarnek w wywiadzie dla "Super Expressu".

Niestety, ich turnusy kończyły się w innym czasie. Pierwsza do Polski wróciła Katarzyna. Zakochany Przemysław postanowił zrobić wszystko, aby jak najszybciej do niej dołączyć. Skrócając swój pobyt o dwa tygodnie, stracił milion lirów włoskich, czyli dwa tysiące złotych.

