Żona go zdradziła. Spotkał ją znowu po 20 latach

W opublikowanej na łamach "Super Expressu" rozmowie ponownie poruszył ten temat. Wyznał, co obecnie dzieje się z jego żoną.

- A moja pani wróciła po dwudziestu latach, ale żyje u córki - powiedział. Szczerze zareagował też na sugestię rozmówczyni o tym, że skoro wróciła, to "może dobrze będzie". - Ja jej nie wyganiał, ja jej prosić nie będę. Jak sama poszła, znalazła sobie lepszego - podsumował.

Choć Gienek, który w maju skończy 68 lat jeszcze pomaga synowi w prowadzeniu gospodarstwa, jest już na emeryturze. Niestety nie jest ona wysoka, na co nie raz narzekał w wywiadach.

