Żona Jarusia z "Chłopaków do wzięcia" w mocnym makijażu. Nie do poznania

W jednym z odcinków "Chłopaków do wzięcia" widzowie mogli obserwować na przykład, jak Jaruś i Gosia świętują rocznicę ślubu. Wybrali się wtedy na randkę do pizzerii. - Chcę pójść na tę właśnie rocznicę i wstąpić do pizzerii, bo wiadomo, już dawno się nie jadło - opowiadał Jarek. Jego żona z kolei podkreśliła, że ich związek układa się jak najlepiej.