Kaszewiak ma znaną żonę. Teraz mogliśmy ją zobaczyć w śniadaniówce

Żoną Piotra Kaszewiaka jest Iga Parada-Kaszewiak, którą z pewnością kojarzą stali widzowie TVP i "Pytania na śniadanie". To właśnie w tym formacie prawniczka często pojawiała się w roli ekspertki. Niedawno Iga Parada-Kaszewiak skorzystała z zaproszenia innej śniadaniówki. W trakcie programu wyjaśniła, w jaki sposób powinno się spisać testament.

Prawniczka, wybierając się do polsatowskiego studia, postawiła na biały total look. Do prostej, obcisłej spódnicy midi z rozcięciem dobrała lekko prześwitującą koronkową koszulę oraz transparentne szpilki z ciekawym biżuteryjnym zdobieniem.