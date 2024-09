"Żona komucha". Tak mówiono o niej, gdy była pierwszą damą

Jolanta Kwaśniewska, żona byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, pełniła funkcję pierwszej damy w latach 1995-2005. Choć do dziś jest uznawana przez Polaków za jedną z najlepszych pierwszych dam kraju, w ostatnim wywiadzie dla "Elle Polska" ujawniła, że początki były dla niej bardzo trudne. Nie potrafiła poradzić sobie z hejtem.

W wywiadzie dla "Elle" przyznała, że chciała, by nazywano ją, po prostu, małżonką prezydenta. Z czasem przyzwyczaiła się jednak do zwrotów "pierwsza dama", "pani prezydentowa" i "first lady".