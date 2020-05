WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 4 weseleślubpanna młodakoronawirus poradnik Dominika Czerniszewska 14 min. temu "Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też"…. ale pojawił się koronawirus Tak jak w piosence Moniki Brodki panna młoda zaplanowała już ten najpiękniejszy dzień w ich życiu, ale… w tym przypadku to nie pan młody, a stan pandemii pokrzyżował jej plany. Większość przełożyła uroczystości na przyszły rok, a pozostałe wciąż czekają na decyzję rządu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Branża weselna bankrutuje przez koronawirusa (Pixabay) Rząd zamierza zezwolić na organizację zgromadzeń do 50 osób w czwartym etapie luzowania restrykcji. Na razie jesteśmy na etapie drugim. A przejście do kolejnego uzależnione jest od dynamiki pandemii. Branża ślubna stoi pod wielką niewiadomą, a pary młode się niecierpliwią… Zobacz także: SIŁACZKI – program Klaudii Stabach. Historie inspirujących kobiet Wesele do 50 osób? Akcja - redukcja gości Sara Sęk wraz z narzeczonym mają zaplanowany ślub na 2 lipca. Zadecydowali, że nie będą przekładać uroczystości. Liczą, że do tego czasu czwarty etap luzowania restrykcji wejdzie w życie. – Manager restauracji przedstawił nam dwa możliwe warianty – 1 os. na 15 m2, czyli łącznie 80 osób albo impreza do 50 osób. Woleliśmy nie ryzykować i wybraliśmy drugą opcję – tłumaczy kobieta. Narzeczeni postanowili więc przeorganizować listę gości. Ze 117 osób zeszli do 49. – Na szczęście nie zdążyliśmy rozwieźć 40 zaproszeń, także paradoksalnie nie było tak źle. Skoncentrowaliśmy się na najbliższej rodzinie i przyjaciołach. Zresztą plotka po rodzinie szybko się rozniosła, że musimy wykreślić część gości. O dziwo – wszyscy zrozumieli zaistniałą sytuację – opowiada przyszła panna młoda. Zaznacza również, że niektóre zaproszone osoby już wcześniej zadzwoniły z informacją, że nie mogą stawić się na ich uroczystości. – Mamy rodzinę w Niemczech, a wiadomo, że przeprawa przez granicę nie jest łatwa. Część mieszka na drugim krańcu Polski, więc i tak by nie przyjechali, a niektórzy stracili pracę lub mają zredukowane etaty. Co zrobić takie czasy – argumentuje. Męka po Urzędach Stanu Cywilnego 22-letnia Paulina miała mieć w czerwcu ślub konkordatowy. Gdy w marcu ogłoszono stan pandemii, od razu zaczęła działać. – Zadzwoniłam do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie dokumentów. Pani przez telefon wyskoczyła na mnie "z pyskiem", że żadnych dokumentów nie dostaniemy, a ślubu w czerwcu na pewno nie będzie. Dodała, że żaden ksiądz nie udzieli nam ślubu w czasie pandemii… Zamurowało mnie, więc podziękowałam i rozłączyłam się – wspomina. Paulina nie dała za wygraną. Zadzwoniła do urzędu miasta, w którym się urodziła. Informacja zwrotna: "zakaz przyjmowania wniosków". W kolejnym – naczelnik nie pozwolił na wpisanie terminu. I tak po czwartym telefonie udało się załatwić ślub cywilny w czerwcu, ale... w innym regionie. Paulina pochodzi ze Śląska, a żoną zostanie na Opolszczyźnie. Będzie to zwykła formalność. Tylko para młoda i świadkowie. Oczywiście w maseczkach. Przyszła panna młoda ma nadzieję, że sytuacja uspokoi się do września, bo wówczas chce mieć prawdziwe wesele. – Gdybym nie czekała 3 lata na salę, nie miała uszytej sukienki, nie rozdała zaproszeń i nie wydała już ponad 10 tys., to raczej zrezygnowałabym. A tak w czerwcu zostanę formalnie żoną, a we wrześniu mam nadzieję, będę świętować z gośćmi – mówi pełna nadziei Sprawdźmy więc, jak obecnie wygląda sytuacja branży ślubnej. Jakie proponuje rozwiązania przyszłym pannom młodym? Przełóżmy wesele na… Adrian Dąbrowski z domu weselnego "Kasztelanka" w Wyszkowie potwierdza, że obecnie nie odbywają się wesela. Narzeczonych, którzy właśnie mieli stawać na ślubnym kobiercu, podzielił na trzy grupy. Pierwsza – narzeczeni przełożyli termin na tegoroczne lato lub jesień i liczą, że wesele odbędzie się, ale w mniejszym gronie. Druga – całkowicie zrezygnowali z domu weselnego, biorą obecnie ślub i przygotowują dla najbliższych obiad w domu. Trzecia – ci, co chcą mieć duże wesele, więc przełożyli przyjęcie na przyszły rok. W przypadku trzeciej grupy jest mały haczyk, ponieważ dom weselny "Kasztelanka" jest oblegany. Na sobotni termin w miesiącach czerwiec-wrzesień trzeba czekać dwa lata. Właściciel proponuje więc terminy w inne dni tygodnia i najlepiej poza sezonem weselnym. Wiele par zdecydowało się na ślub w piątek. Osobiście zostałam zaproszona na wesele… w czwartek. – Za przełożenie terminu na przyszły rok trzeba zapłacić. Nie planujemy jednak podnosić cen. Gdybyśmy kierowali się podejściem, że przez kryzys musimy więcej wziąć – stracilibyśmy klientów. Zazwyczaj organizowaliśmy wesela na 150 osób, a jak będzie teraz, zobaczymy – mówi z dozą niepewności w głosie Adrian Dąbrowski. Podkreśla również, że obecna sytuacja odbija się głównie na domach weselnych, które mają kredyty. "Kasztelanka" ma oszczędności na najbliższe miesiące. – Jakoś to przeżyjemy, ale jeśli sytuacja przeciągnie się do kolejnego roku, to nie wiem, co z nami będzie – stwierdza. Branża ślubna wstrzymana Coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące wesel na 50 osób, ale nie zostały one nigdzie formalnie potwierdzone. I tutaj pojawia się kolejny znak zapytania. Czy do 50 osób wlicza się obsługę lokalizacji czy samych gości? – Nerwowo, tupiąc już nóżkami czekamy, co będzie dalej. Czekają zarówno państwo młodzi, jak i usługodawcy na jakąkolwiek decyzję rządu. Najgorszy zakaz jest dla nas teraz lepszy, niż to życie w zupełnej niepewności. Nie wiemy, czy przekładać wesela z całego sezonu, bo a nuż zaraz ruszymy… – mówi z obawą Anna Matusiak, współwłaścicielka Ann&Kate Wedding Planners oraz wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej. Podkreśla również, że ludzie nie myślą obecnie tak intensywnie o weselach. – Zazwyczaj o tej porze roku była już masowa ilość nowych zapytań na przyszły rok, a teraz jest ich znacznie mniej. Nie podpisujemy zbyt wielu nowych umów – ludzie się boją, zastanawiają. Obawiam się, że w naszej branży przez najbliższe dwa lata sytuacja będzie niepewna i chwiejna – stwierdza wedding plannerka. Wedding plannerka zauważa, że pary, które zaplanowały ślub na sierpień, wrzesień, październik mają nadzieje, że ich wesela się odbędą. Reszta narzeczonych przesunęła ceremonie na przyszły rok w obawie przed ponowną falą zakażeń, która ponoć ma nadejść jesienią. Są też tacy, którzy nie słuchają gdybań i przesunęli swoją uroczystość nawet na listopad. Czy branża ślubna podniesie ceny? – Jeśli lokalizacja nie ma wielkiego wzięcia - być może nie podwyższy cen, aby przyciągnąć klientów. Choć wszystko zależy od wzrostu cen chociażby produktów spożywczych. Wtedy z oczywistych względów wzrośnie kwota talerzyka albo właściciele zaczną po prostu dopłacać do interesu. Poza tym i bez koronawirusa co roku wzrastają ceny u usługodawców. To zupełnie normalne – wyjaśnia Anna Matusiak. – Wszystkie pary muszą zrozumieć, że sezon ślubny jest naprawdę bardzo krótki. A pandemia i najgorsze restrykcje uderzyły tuż przed jego rozpoczęciem, więc zniwelowała nam jakiekolwiek szanse na zarobek. Oczywiście promujemy mikro, kameralne wesela i są pary, które się na to godzą. Mają one klimat, duszę i ogromny urok. Ale wielu klientów preferuje jednak duże przyjęcia, sądzę więc, że tych do 50 osób nie będzie zbyt wiele. Zresztą koronawirus nie zniknie przecież z dnia na dzień, a starsza część rodziny może się bać wziąć udział w tej uroczystości, co też państwo młodzi biorą pod uwagę, podejmując decyzję o tym, co dalej – dodaje. Tegoroczne pary młode i usługodawcy zbierają podpisy, by zwiększyć limit gości na uroczystościach weselnych. "To niesprawiedliwe, że otworzono placówki przedszkolne i galerie handlowe, a nie będziemy mogli spędzić tego najważniejszego dnia w życiu z naszymi bliskimi w godny sposób godny" – czytamy na stronie secure.avaaz.org , gdzie można podpisać petycję.