Żona Pawła Fajdka błyszczała na Gali Mistrzów Sportu. Wyglądała jak księżniczka

Fajdek przyznał, że chciał, aby Cichocka pojechała z nim samochodem i ostrzegał ją, że jeżeli tak się nie stanie, wrzuci ją do bagażnika. Ona to oczywiście zlekceważyła, a on przeszedł do realizacji obietnicy. Dziś oboje się z tego śmieją, choć musimy przyznać, że metoda sportowca może budzić kontrowersje.