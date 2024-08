Żonę poznał w pracy. Małżeństwem są od niemal 40 lat

Pobrali się w 1986 roku w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie. Aktor swoją przyszłą żonę poznał jednak trzy lata wcześniej. Niemal od razu wiedział, że to ta jedna jedyna.

Trzy lata po ślubie na świat przyszedł jedyny syn pary, Franciszek. Mężczyzna, mimo że ma na swoim koncie występ na szklanym ekranie, postanowił nie iść śladami sławnego ojca. Syn gwiazdora co prawda ukończył Szkołę Filmową w Łodzi, jednak postawił realizować się jako montażysta.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!