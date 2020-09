Zosia Zborowska poszła na endermologię. Pokazała zabawne zdjęcia

Zosia Zborowska znana jest z poczucia humoru. Pozytywna auta towarzyszy jej od zawsze. W szczególności, gdy może spotkać się z przyjaciółkami. I to jeszcze w gabinecie medycy estetycznej. Tym razem wybrała się z "psiapsi" na endermologię. I jak przyznaje, kocha ten zabieg.

Zosia Zborowska cieszy się sporą popularnością w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje aż 325 tys. osób. Z pewnością to też zasługa jej poczucia humoru i dystansu do otaczającej ją rzeczywistości. Nieraz rozbawia swoich obserwatorów do łez. Tak było i tym razem. A to za sprawą zdjęcia, które zamieściła. "Kocham je" – napisała i dodała hasztagi: psiapsi, dystans i endermologia. Na fotografii widzimy Zborowską i jej koleżanki tuż przed zabiegiem w gabinecie kosmetycznym.

Zosia Zborowska poszła na endermologię

Zdjęcie bardzo spodobało się fanom. Zabawną fotografię mogli skomentować tylko w zabawny sposób. I tak czytamy komentarze: „Jezus Maria co tam się dzieje. Na chwilę wyjechałam i już zaczęły”, Jak Odlotowe Agentki, Kocham Was! Faktycznie, jedna z fanek nie myliła się, pisząc, że przyjaciółki wyglądają jak odlotowe agentki. Wszystko za sprawą stroju, jaki trzeba założyć do zabiegu endermologii. Obcisłe, beżowe wdzianko, do tego lekko prześwitujące. Zosia Zborowska aż musiała się zasłonić.

Endermologia – co to za zabieg?

Endermologia stała się popularna nie tylko wśród gwiazd. Choć zabieg nie należy do najtańszych, wykonywany w seriach, daje niesamowite efekty. Endermologia to inaczej masaż podciśnieniowy, który działa na tkankę łączną skóry. Ten zabieg sprawa, że chudniemy, pozbywamy się cellulitu, ujędrniamy skórę. I co najlepsze, można wykonać go nie tylko na ciało, ale też na twarzy. Masaż stymuluje produkcję włókien kolagenowych, dzięki czemu skóra napięta i odżywiona. Ma także działanie oszczędzające i terapeutyczne, zmniejszając bóle różnego rodzaju. Jeden zabieg trwa około 30 minut i kosztuje 150 zł. Oczywiście, dla uzyskania lepszych efektów, najlepiej zrobić serię zabiegów. Jak widać, Zosia Zborowska często korzysta z endermologii i chwali jej efekty.

